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سعودي يقتل زوجته ويصيب طفله.. والشرطة تقبض عليه

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جريمة
صورة تعبيرية

سعودي يقتل زوجته ويصيب طفله.. والشرطة تقبض عليه

الجهات الأمنية تمكنت من القبص على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر

العربية.نت - حامد القرشي

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في جريمة بشعة وقعت في مدينة جدة غرب السعودية، حين قام سعودي بقتل زوجته بسلاح أبيض، وإصابة طفلها بجروح بسبب خلافات بينهما.

في التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن تعرض مواطنة وابنها للاعتداء بسلاح أبيض من قِبل زوجها نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروح خفيفة مبينة أن ذلك نتيجة خلافات بينهما.

الجهات الأمنية تمكنت من القبص على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات.

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