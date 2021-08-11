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عبر المزاد الدولي للصقور.. سعودية تستعد للبطولات

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رؤى خلال مشاركتها في المزاد

عبر المزاد الدولي للصقور.. سعودية تستعد للبطولات

رؤى التميمي: تعلمت الصقارة من والدي منذ أن كان عمري 6 سنوات، مشيرة وأملك اليوم ثلاثة صقور من نوعي الحر والشاهين

العربية.نت - نادية الفواز

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شهدت الليلة الثالثة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، منافسة للسعوديات؛ للظفر بصقور المزاد الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

رؤى خلال مشاركتها في المزاد مع والدها
رؤى خلال مشاركتها في المزاد مع والدها

بدورها، أكدت الصقارة السعودية رؤى سليمان التميمي، أنها رغبت في الحصول على صقرين من إجمالي ستة صقور، عُرضت يوم أمس، لكن الحظ لم يحالفها لاقتناء أي منهما.

وأكدت أنها تنوي شراء أحد صقور المزاد؛ للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الرابعة، والذي يقام خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ١٦ ديسمبر المقبل، موضحة أنها ستعود مرة أخرى للمزاد الدولي لشراء صقر بمواصفات مميزة وفريدة.

وتابعت رؤى التميمي، التي تبلغ من العمر 18 عاماً، أنها تعلمت الصقارة من والدها منذ أن كان عمرها ست سنوات، مشيرة إلى أنهم يملكون اليوم ثلاثة صقور من نوعي الحر والشاهين.

كان والد رؤى، قد شارك في النسخة الأولى من المهرجان، ونجح في تجاوز الأدوار التأهيلية، لكنها عازمة على تحقيق لقب كأس الملك عبدالعزيز.

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