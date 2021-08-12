بمذاقها الحلو.. عناقيد العنب تزين مزارع الطائف غرب السعودية

تزينت مزارع الطائف غرب السعودية بعناقيد "العنب" التي تتدلى في بساتينها، والشهيرة بمذاقها الفريد وبحلاوتها على مستوى إنتاج العنب في مزارع المملكة، حيث يعد "العنب" من أشهر محاصيل الطائف الصيفية، والذي يلقى رواجاً واسعاً خلال هذه الفترة من السنة.

المرشد السياحي في الطائف عبدالرحمن الدغيلبي كشف لـ"العربية.نت" عن وجود أكثر من 450 مزرعة تقوم بإنتاج العنب في الطائف، ويقول: العنب فاكهة صيفية يحفظ ويباع في الأسواق لمدة قد تصل إلى نحو 6 أشهر، وتتم زراعته في الهدا وبلاد طويرق وبني سعد وغيرها من المواقع في الطائف.

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طريقة زراعة العنب

وحول طريقة زراعة "العنب الطائفي" يقول: تبدأ زراعة العنب بأخذ البذور من الشجرة الأم، أو كما يعرف بين أوساط المزارعين بـ"النامي" ويتم زراعته في تربة مناسبة لزراعة هذا النوع، حيث يشرع المزارعون في ري العنب لأكثر من ثلاثة أشهر، حتى تبدأ حبات العنب في النمو تدريجياً حتى تظهر على شكل عناقيد، وبعدها تبدأ مرحلة تسمى بـ "الرهاج" وهي مرحلة نضوج العنب ليتم تعبئته وتصديره إلى الأسواق".

دعم زراعة العنب الطائفي

إلى ذلك، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على دعم المزارعين لتطوير زراعته عبر توزيع شتلات عليهم كل عام بما يسهم في زيادة عدد المزارع، وتوعيتهم بمواعيد الزراعة والتقليم وطرق مكافحة الأمراض والآفات للحصول على منتج جيد.

كما ارتفعت نسبة الإنتاج في مجال زراعة العنب في الطائف، وأخذت في التوسع خلال الأعوام الماضية، ويرجع هذا الانتشار إلى اتباع المزارعين طريقتين حديثتين في الري أسهمتا في ترشيد استهلاك المياه، هما الري بالتقطير والتنقيط، واستبعد المزارعون الري بالغمر، الذي يستنزف كميات كبيرة من المياه.