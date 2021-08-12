غداً وصول أول فوج لمعتمري الخارج هذا العام وهذه جنسيتهم

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري في حديث صحافي لـ"العربية.نت" عن وصول أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج السعودية، لأداء مناسك العمرة لموسم العمرة لهذا العام، وذلك في التاسعة من مساء الغد الجمعة، والقادمة من نيجيريا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأكد أن شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج، من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين، والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة.

مادة اعلانية

شراء برامج العمرة

وأوضح أنه من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة، لتقديم الخدمات، لافتاً إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.