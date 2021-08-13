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التحالف يسقط مسيرة حوثية صوب خميس مشيط جنوب السعودية

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مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية
اليمن والحوثي

التحالف يسقط مسيرة حوثية صوب خميس مشيط جنوب السعودية

قال التحالف إن "محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها"

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في ساعة مبكرة الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

وأضاف: "نتخذ الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديدات".

وكان التحالف قد أسقط مسيرتين حوثيتين صوب خميس مشيط، في ساعة مبكرة صباح الاثنين.

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واتهم التحالف، ميليشيا الحوثي، بتعمد "استهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

كما تعاملت الدفاعات الجوية للتحالف، الخميس قبل الماضي، مع مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط .

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