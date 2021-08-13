الجمارك السعودية: إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة "كبتاغون"

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت (1,600,000) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.





وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "شاحنة" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مُخبأةً داخل أرضية الشاحنة، وذلك بعد تجويفها بطريقة فنية لغرض التهريب.

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وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل السعودية، وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم شخصان.

إحكام الرقابة الجمركية

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد؛ سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، مؤكدةً في هذا الشأن أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن الوطن ومقدراته، إلى جانب حرصها التام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في سبيل توحيد الجهود وتضافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات.

ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكّنت مطلع الأسبوع الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 8.7 مليون حبة كبتاغون، كانت مُخبأة في إرسالية "كاكاو" وردت إلى المملكة عبر الميناء.