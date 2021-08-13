شاهد كيف تدفقت مياه الأمطار لوادي "هرجاب" جنوب السعودية 

في مشاهد بديعية، ولوحات جمالية مدهشة لوادي "هرجاب" أحد أودية المنطقة الجنوبية الشهيرة، استطاع مصور سعودي نقل صور ومشاهد لروعة تدفق المياه في الوادي، ومشاهد أخرى لسد "فلجا" جنوب بيشة، والذي يعتبر أحد أهم السدود الصغيرة في هضبة الدرعاء، بعد أن قام أهل البادية بإنشائه بهدف الحفاظ على مياه الأمطار والاستفادة منها في سقيا مواشيهم.

المصور الضوئي "سياف دشن" وثق أحد أهم روافد وادي بيشة، الذي ذكر في مواضع عدة من كتب العرب، ويشتهر بكثرة أشجار السدر، وينحدر هذا الوادي من أعالي بادية الحزم والصفحة جنوب غربي مركز خيبر الجنوب، ويصب في وادي بيشة قريباً من قرية الحيفة شمالاً.

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ويمثل وادي "هرجاب" مصدراً هاماً للمياه الجوفية في مركز صمخ، حيث يعتمد عليه الأهالي كثيراً في توفير المياه لمزارعهم التي تصطف على جانبي هذا الوادي، كما يعتمد عليه أهل البادية لسقيا مواشيهم.

المصور "سياف" الذي جذبته مشاهد جمال تدفق المياه في وادي هِرجاب، الذي ينبع من جبال مكرثا، ويصب في وادي بيشة الواقع بالقرب من الحيفة، أكد لـ"العربية.نت" أن من أهم روافده وادي تلاع، ووادي صهي، فالأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً، أدت إلى جريان سيول وادي هرجاب ووادي بيشة بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، وصنعت جغرافية جمالية في الموقع، يغري أي مصور في توثيق جمال المياه وجريان الوديان وامتلاء السدود بالماء، في أشكال فنية تعبر عن عظمة الخالق.