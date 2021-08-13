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وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره الجزائري الدعم خلال موجة الحرائق

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الأمير فيصل بن فرحان كلين
وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره الجزائري الدعم خلال موجة الحرائق

أكد الوزيرالسعودي خلال الاتصال على وقوف المملكة حكومةً وشعباً إلى جانب الجزائر

دبي - العربية.نت

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، الخميس، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، رمطان لعمامرة.

وأكد الوزير خلال الاتصال على وقوف المملكة حكومةً وشعباً إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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