التحقيق في فصل سعودي من عمله.. طلب من مسؤول إبراز تطبيق "توكلنا"

تفاعلت وزارة الموارد البشرية السعودية، مع تغريدة لأحد المواطنين، ادعى خلالها فصله من شركة لمنعه أحد مسؤوليها من الدخول لعدم إبراز تطبيق "توكلنا".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، سعد آل حماد، أن الوزارة تعمل على التحقق من الادعاء الذي تضمنته التغريدة، وكان حساب خدمة العملاء التابع للوزارة على "تويتر" قد طلب من المواطن التواصل معه عبر الرسائل الخاصة لمعرفة ملابسات القضية.

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وذكر مواطن أن الشركة التي يعمل بها استغنت عنه، الخميس الماضي، بسبب رفضه إدخال المستشار العام للشركة "عربي الجنسية"، وذلك بعد امتناع الأخير عن إبراز حالته الصحية في تطبيق "توكلنا".

وكشف المواطن، وهو في العقد الثالث، أن شركته فصلته تعسفيًا، بعد 5 سنوات و3 أشهر، حيث كان يعمل موظف استقبال براتب شهري 5 آلاف ريال.

وأوضح أنه بعد ما حدث مع المستشار حاولت الشركة تضييع حقه بإقناعه بالتوقيع على استقالة مبررة تحت شعار "خذ حقك بدون ضرر"، وعندما رفض التوقيع، تم فصله تعسفياً.

وقال إنه متزوج ولديه أبناء، كما يعول والده ووالدته وهما يقيمان معه في ذات السكن.

وتساءل: "هل من المعقول أن يتم الاستغناء عني بسبب تطبيقي الأنظمة والقوانين التي تقتضيها المصلحة العامة في ظل جائحة كورونا؟".