السعودية تستقبل أول أفواج معتمري الخارج بالورود والهدايا

في جو احتفائي بهيج، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وصل مساء أمس أول فوج من معتمري الخارج، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان في استقبال الفوج القنصل النيجيري بجدة، وأعضاء من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، حيث تم استقبالهم بالورود والهدايا.

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري لـ"العربية.نت": بعد استقبال المعتمرين القادمين من نيجيريا، توجهوا إلى المدينة المنورة لقضاء عدة أيام لزيارة المسجد النبوي، ثم الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وتم تجهيز الفندق والمواصلات والإعاشة للمعتمرين بأعلى المواصفات والمقاييس.

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وأوضح العميري أن هناك مجموعات من عدة دول، تبدأ في العمرة مع بداية عام 1443هـ، حيث تتشرف السعودية باستقبالهم بكل حفاوة وترحاب، وسط استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين، لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لهم، من فنادق ومواصلات وإعاشة وجولات سياحية، وكذلك مواعيد دخول الحرمين الشريفين، وكل ما يحتاجه ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة، وذلك بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، لتطبيق الاشتراطات والبروتكولات الخاصة بقدوم المعتمرين والزوار.

وشدد على أن شركات ومؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.