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التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق تجاه نجران

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(أرشيفية)

التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق تجاه نجران

تحالف دعم الشرعية في اليمن: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه نجران.

وأكد التحالف استمرار الميليشيات الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

مسيرتان مفخختان

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت في 9 أغسطس طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط، جنوب غرب السعودية

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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