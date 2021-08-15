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عازفة سعودية أشعلت حفلة تامر حسني بجدة.. من هي؟

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تامر حسني
تامر حسني وميان كرم

عازفة سعودية أشعلت حفلة تامر حسني بجدة.. من هي؟

عرفت الشابة السعودية "ميان أكرم" بشغفها للموسيقى وحبها للعزف، وعملت على تطوير نفسها

العربية.نت - نادية الفواز

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بأنامل يملأها الإبداع والتميز، أشعلت عازفة بيانو سعودية الأجواء في جدة، بعدما عزفت على أغنية "أحبك" بمرافقة الفنان المصري تامر حسني في الحفل الذي أقيم، الجمعة، ضمن حفلات صيف جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وعرفت الشابة السعودية ميان كرم بشغفها للموسيقى وحبها للعزف، وعملت على تطوير نفسها، فتعلمت العزف على القيثارة، ثم طورت نفسها في العزف للبيانو والعود حتى تجاوزت كل الصعوبات منذ كان عمرها 12 سنة.

كما أنها تعلمت على مدى 6 سنوات على القيثار، وحرصت على تقديم العديد من المعزوفات، حيث أحبت معزوفات الموسيقار عمر خيرت والموسيقار العالمي ياني.

تامر حسني
تامر حسني

وكان الفنان المصري تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًا مساء الجمعة، على مسرح جدة سوبر دوم، بحضور جماهيري كبير وقدم مجموعة من أشهر أغانيه في الحفل، والتي من بينها "قولني كلام، عينيا بتحبك، أنا ولا عارف، اختراع، عمري ابتدأ، بشوقك، يا أنا يا مفيش، كفاياك أعذار، أرجعلي، يا بنت الإيه، هي دي، يا تاعبني، كل سنة وأنت طيب، خليك فولاذي".

تامر حسني
تامر حسني
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