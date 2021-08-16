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السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

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السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

وزارة الخارجية أعلنت وصول أعضاء البعثة جميعاً سالمين إلى وطنهم

دبي - العربية.نت

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نظراً للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها الجمهورية، أجلت المملكة العربية السعودية، الأحد، أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان.

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وأكدت وزارة الخارجية في بيان، بأنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل.

كما أعلنت وصول أعضاء البعثة جميعاً سالمين إلى وطنهم.

طالبان في كابول

وجاء قرار المملكة إثر التطورات الأخيرة هناك، خصوصاً بعدما دخلت حركة طالبان العاصمة كابل وتسلمت رسمياً إدارتها خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.

كما أمرت الحركة مقاتليها بدخول كابل بدعوى "منع عمليات النهب"، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابل ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.

إلى ذلك، غادر الرئيس الأفغاني البلاد برفقة مستشار الأمن الوطني عبر طائرة مروحية ظهر الأحد، وأكد مسؤول كبير في الداخلية الأفغانية صحة الخبر، فيما شددت الرئاسة الأفغانية على أنه لا يمكن الإفصاح عن تحركات غني لأسباب أمنية.

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