السعودية توفر لقاح كورونا لمن فوق الـ70 في منزله

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عامًا فأكثر في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

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وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة ستُقدَّم عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1

الجدير ذكره أن الصحة كانت منذ أن بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة " أولوية" التي يُتَاحُ من خلالها التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة فأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق السعودية كافة.

الجرعة الواحدة لا تكفي



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات بالسعودية خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتاً النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالمياً ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

كما أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أن متحور دلتا موجود بالسعودية وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

الإصابات 60 % من الإناث

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن 60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث، وأفاد أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصلت إلى 31785117 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

إلى ذلك، أعلن تسجيل 542 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (538525) حالة، من بينها (7063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1356) حالة حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (523050) حالة بإضافة (1041) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8412) حالة بإضافة (13) حالة جديدة.