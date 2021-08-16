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النيابة السعودية: إيقاف 6 مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية

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النيابة السعودية: إيقاف 6 مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية

مصدر مسؤول قال إنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم

دبي - العربية.نت

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.

وأوضح المصدر أنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاماً، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أكد أن هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ (البند أولاً /4).

إلى ذلك أبان المصدر أن الجرم المسند للمتهمين، طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة، وفقاً للمادة (6/ 2،د)، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمّد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وشدد على أن أي تجاوز تجاه السائحين، يُعد ظرفاً مشدداً للمُساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز.

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