بعد انقطاع لأكثر من عام.. هكذا عاد "الفتيان" للمسجد النبوي

بفرحة غامرة تزين "الفتيان" حين عودتهم للصلاة في المسجد النبوي الشريف، وأظهرت الصور التي بثتها وكالة شؤون المسجد النبوي عودة الفئات العمرية ما بين ١٢ - ١٨ سنة للصلاة في المسجد النبوي، بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا.

وأبرزت الصور نفسها، عددا منهم يؤدون الصلوات، وآخرون يتلون القرآن وسط سعادة كبيرة، بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف.

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فيما أشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى تمكين الفئات العمرية من 12 - 18 سنة من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل وزيارة المسجد النبوي الشريف، مع اشتراط تلقي التحصين "جرعتين".

وبدأت وزارة الصحة السعودية في ٣٠ يونيو بإعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، في مراكزها المنتشرة في المناطق السعودية عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.