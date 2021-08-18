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سعودية تنفذ رسماً للأمير محمد بن سلمان بـ 15 ألف قطعة "ليغو"

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الصورة التي قامت ريم برسمها

سعودية تنفذ رسماً للأمير محمد بن سلمان بـ 15 ألف قطعة "ليغو"

ريم: اللوحة لاقت أصداء إيجابية وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي معها من خلال وسم #لوحة_ريم_صورة_ولي_العهد

العربية.نت - نادية الفواز

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داهمت "كورونا" إحدى طالبات جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بالرياض، قبيل حفل تخرجها ببكالوريوس الموارد البشرية، وظلت حزينة داخل المنزل نظير ظروف الحجز المنزلي، لكنها قررت أن تخرج من عباءة الحزن وتحولها إلى بصمة إبداع.

الطالبة السعودية "ريم عبدالخالق يوسف" قررت خلال الحجز المنزلي أن تنفذ لوحة إبداعية رسمت فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر استخدامها 15 ألف قطعه بلاستيكية "ليغو" ووضعها على لوحة مقاسها 120*80 سم.

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ريم تحدثت إلى "العربية.نت"، وقالت إن اللوحة استغرقت شهرا كاملا من العمل والجهد، عبر تركيب القطع البلاستيكية الملونة، لتخرج بصورة ولي العهد، وشعرت بالفخر والاعتزاز عندما قررت تنفيذ هذه اللوحة.

وتقول: والدتي أكدت لي أن تركيب هذه القطع يستغرق وقتا طويلاً، إلا أني خضت التجربة والتحدي، حتى استطعت أن أخرج باللوحة التي تمنيتها، وقمت بعد ذلك بنشرها عبر حساباتي في تويتر، لتجد أصداء واسعة، في الوقت الذي تفاعل فيه نشطاء التواصل الاجتماعي مع اللوحة من خلال وسم #لوحة_ريم_صورة_ولي_العهد .

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