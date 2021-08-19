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الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية

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الدفاعات الجوية السعودية
أرشيفية

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وقال "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وكان التحالف قد أعلن في 13 أغسطس الجاري، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال إن "محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها"، مضيفاً "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

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