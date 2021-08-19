وزير خارجية السعودية يناقش مع نظيره الأميركي مستجدات الأوضاع بأفغانستان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.