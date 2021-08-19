.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

استنئاف فعاليات سينما السيارات في الرياض

  • الخط
سينما السيارات

استنئاف فعاليات سينما السيارات في الرياض

تخصيص 95 موقفًا لكل صالة عرض، مع ‏تزويد السيارات بنظام صوتي عبر تردد ‏FM

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، استئناف فعالية سينما السيارات، والتي ‏تعمل من الساعة السادسة مساءً وحتى ساعات الفجر، عبر شاشتين ‏عملاقتين، داخل صالتي عرض على مساحة 15 ألف متر مربع.

وزير الزراعة: 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء في السعودية سنويا اقتصاد اقتصاد السعودية وزير الزراعة: 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء في السعودية سنويا

ونوهت، الأمانة بتخصيص 95 موقفًا لكل صالة عرض، مع ‏تزويد السيارات بنظام صوتي عبر تردد ‏FM، بالإضافة لتوفير عربات ‏أطعمة ثابتة ومتحركة وشركات متخصصة في توصيل الطلبات.

وأضافت، أن الفعالية ستقدم عروضا سينمائية عربية وأجنبية يوميًا تصل إلى 8 عروض في نهاية الأسبوع، وسيطبق فيها كل التدابير الاحترازية، مع تواجد مركز طبي ‏بالشراكة مع أكبر المستشفيات في الرياض.‏

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
فيديو لعيد تحول كابوسا.. تمساح يهاجم مدربته أمام أطفال فيديو لعيد تحول كابوسا.. تمساح يهاجم مدربته أمام أطفال
الأكثر قراءة
هذه غرامة التجمعات العائلية الكبيرة في السعودية هذه غرامة التجمعات العائلية الكبيرة في السعودية
التعليم السعودية تشترط عودة الطلاب للمدارس بأخذ اللقاح التعليم السعودية تشترط عودة الطلاب للمدارس بأخذ اللقاح
الداخلية السعودية: تنفيذ حد القتل بجانٍ قتل رجل أمن الداخلية السعودية: تنفيذ حد القتل بجانٍ قتل رجل أمن
هاشتاق سعودي يزلزل كيان الاقتصاد التركي! هاشتاق سعودي يزلزل كيان الاقتصاد التركي!
النائب العام السعودي يأمر بالقبض على مسيئين لأم المؤمنين النائب العام السعودي يأمر بالقبض على مسيئين لأم المؤمنين
التأمينات الاجتماعية إلى أين؟ التأمينات الاجتماعية إلى أين؟
قبل أن تذهب
كيف يحرم عدم الاستقرار شعب أفغانستان من ثرواته المعدنية
كيف يحرم عدم الاستقرار شعب أفغانستان من ثرواته المعدنية
اكتشف المزيد