استنئاف فعاليات سينما السيارات في الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، استئناف فعالية سينما السيارات، والتي ‏تعمل من الساعة السادسة مساءً وحتى ساعات الفجر، عبر شاشتين ‏عملاقتين، داخل صالتي عرض على مساحة 15 ألف متر مربع.

ونوهت، الأمانة بتخصيص 95 موقفًا لكل صالة عرض، مع ‏تزويد السيارات بنظام صوتي عبر تردد ‏FM، بالإضافة لتوفير عربات ‏أطعمة ثابتة ومتحركة وشركات متخصصة في توصيل الطلبات.

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وأضافت، أن الفعالية ستقدم عروضا سينمائية عربية وأجنبية يوميًا تصل إلى 8 عروض في نهاية الأسبوع، وسيطبق فيها كل التدابير الاحترازية، مع تواجد مركز طبي ‏بالشراكة مع أكبر المستشفيات في الرياض.‏