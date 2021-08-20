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الملك سلمان يوجه بتقديم دعم إضافي لتونس لمواجهة كورونا

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان يوجه بتقديم دعم إضافي لتونس لمواجهة كورونا

الرئيس التونسي يقدر موقف الملك سلمان الداعم لبلاده لمواجهة الظرف الوبائي الصعب

دبي- العربية.نت

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وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم دعم صحي إضافي إلى تونس. فيما أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن تقديره لمساعدات المملكة في هذا الظرف الوبائي الصعب.

أتى ذلك خلال اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي.

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وأوضح الملك سلمان خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس، مؤكداً الحرص على أمن تونس واستقرارها، ووقوف السعودية إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها.

دعم صحي إضافي

كما أكد خادم الحرمين الشريفين، بحسب ما نقلت وكالة "واس"، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي في البلاد.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي عن شكره لتلك المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لبلاده في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

يذكر أن تونس كانت شهدت خلال الأشهر الماضية، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات وسط تباطؤ في عمليات التطعيم، قبل أن تعود قبل أيام وتسجل تراجعا في عدد الإصابات بكورونا.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن البلاد ستخفف حظر التجول الليلي، وسيُسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساء‭ ‬‬بدءا من أمس الخميس.

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