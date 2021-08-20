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النائب العام السعودي يأمر بالقبض على مسيئين لأم المؤمنين

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النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

النائب العام السعودي يأمر بالقبض على مسيئين لأم المؤمنين

مصدر مسؤول أكد أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الموجبة للتوقيف

الرياض - العربية.نت

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أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة والمساس بجانب المصطفى، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

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وأبان المصدر أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها للسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما شدد على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية، وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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