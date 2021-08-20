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فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!

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فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!

دبي- العربية.نت

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تعرف العديد من المجتمعات العربية بكرمها وحسن ضيافتها.

إلا أن صدور مثل تلك التصرفات عن طفل ربما لا يتخطى عمره الـ 10 سنوات، يثير الدهشة لا شك.

فقد انتشر فيديو لطفل سعودي من البادية، يصر على استضافة مذيع إحدى القنوات المحلية الذي قابله ضمن تغطية عن الإبل وحياة الصحراء.

وقد نال هذا المقطع تداولا واسعا على وسائل التواصل السعودية، بعد أن أصر الطفل على استضافة المذيع على العشاء، أو أقلها تقديم القهوة له أو الشاي لضيفه الخاطف.

وفيما كرر الإعلامي اعتذاره، ألح الطفل الأسمر قائلا: "حالف إلا تقعد ..."، مُظهراً الكرم العربي الأصيل في أبهى صوره.

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