بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ اليوم لـ"التعاون الإسلامي" حول أفغانستان

بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعا استثنائيا في مقر الأمانة العامة لبحث الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان.

المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة ستعقد اجتماعا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، تبحث فيه أيضا عددا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

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وقالت المنظمة، في بيان، إنه "بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، الأحد، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان".

وكانت السعودية أعلنت، الاثنين الماضي، أنها مهتمة بمتابعة الأحداث الجارية في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل. وأعربت المملكة عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت.

وأكدت السعودية، الأحد الماضي، وصول أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى المملكة بعد إجلائهم.

ورعت السعودية، في يونيو الماضي، مؤتمر "إعلان السلام في أفغانستان" الذي جمع كبار المسؤولين والعلماء، واستضافته رابطة العالم الإسلامي، في مكة المكرمة، لتعميق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وإرساء دعائم السلام في البلاد.