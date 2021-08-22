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الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة تستهدف خميس مشيط

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الدفاعات السعودية
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة تستهدف خميس مشيط

التحالف أعلن في 19 أغسطس، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:
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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مسيرة مفخخة للحوثيين أطلقت تجاه خميس مشيط.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان

وقال "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وكان التحالف أعلن في 19 أغسطس، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

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