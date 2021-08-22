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السعودية.. ضبط مخالفين لنظام البيئة قاموا بصيد ظبي الريم

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الأمن البيئي

السعودية.. ضبط مخالفين لنظام البيئة قاموا بصيد ظبي الريم

غرامة صيد (ظبي الريم) 25 ألف ريال "للكائن الواحد" وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها

العربية.نت - مريم الجابر

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، أثناء أدائها مهامها في محمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية في منطقة مكة المكرمة (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بعد دخولهم المحمية وصيد كائن فطري (ظبي الريم).

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه عثر بحوزتهم على سلاح ناري وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد، إضافة إلى الكائن الذي تم صيده، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة صيد كائن (ظبي الريم) 25 ألف ريال "للكائن الواحد"، وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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