.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اللاعبة "أبو النجا" تحقّق لقب بطولة السعودية للإسكواش

  • الخط
ندى أبو النجا

اللاعبة "أبو النجا" تحقّق لقب بطولة السعودية للإسكواش

ندى أبو النجا.. أول سعودية تحترف رياضة الإسكواش، بعدما نجحت في الانضمام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "PSA"، ودخول قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

حققت اللاعبة السعودية ندى أبو النجا لقب بطولة المملكة النسائية المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض ونظّمها الاتحاد السعودي للإسكواش خلال الفترة من 19 - 21 أغسطس الجاري.

وتوّجت ندى بكأس البطولة والميدالية الذهبية وهدية عينية، فيما نالت اللاعبة الجوهرة السديري المرتبة الثانية، وتسلمت الميدالية الفضية وهدية عينية، وجاءت في المرتبة الثالثة اللاعبة أثير الريس وتسلمت الميدالية البرونزية وهدية عينية، وفي المرتبة الرابعة اللاعبة أروى حكمي حيث تسلمت هدية عينية.

ندى أبوالنجا
ندى أبوالنجا

من جهته نشر الاتحاد السعودي للإسكواش على حسابه الرسمي على "تويتر" احتفائية ومباركة للاعبة ندى، مؤكداً على تتويجها بكاس البطولة والميدالية الذهبية، حيث سجلت اسمها كأول سعودية تحترف رياضة الإسكواش، بعدما نجحت في الانضمام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "PSA"، ودخول قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم.

يذكر أن اللاعبة أبو النجا، بدأت ممارسة الرياضة عام 2008، متنقلة بين 5 رياضات مختلفة، هي السلة والطائرة والتنس وكرة القدم ورفع الأثقال، قبل أن تنتقل إلى الإسكواش، لتحترف اللعبة عام 2010 بشكل رسمي والمشاركة في بطولات كبرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تتسرب السموم لعظامنا من الهواتف وبطارياتها! هكذا تتسرب السموم لعظامنا من الهواتف وبطارياتها!
متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
فيديو فيديو "مندي الكنغر" يثير الجدل.. والحياة الفطرية بالسعودية ترد
صور تخطف القلوب.. أمواج الضباب تكسو جبال السودة في أبها صور تخطف القلوب.. أمواج الضباب تكسو جبال السودة في أبها
وبدأت عواصف النصر وبدأت عواصف النصر
السعودية.. العراق ضيف معرض الرياض للكتاب السعودية.. العراق ضيف معرض الرياض للكتاب
تو الهلال .. توّه! تو الهلال .. توّه!
«إنا وجدنا آباءنا على أمة» «إنا وجدنا آباءنا على أمة»
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
اكتشف المزيد