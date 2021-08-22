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لليوم الرابع.. إصابات كورونا اليومية دون 500 حالة بالسعودية

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فيروس كورونا

لليوم الرابع.. إصابات كورونا اليومية دون 500 حالة بالسعودية

هيئة الغذاء والدواء السعودية تعلن عن موافقتها على استخدام لقاح "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما

دبي - قناة العربية

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لليوم الرابع على التوالي، تسجل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية أرقاما أقل من حاجز الـ500 إصابة، إذ أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

فيما تظهر بيانات وزارة الصحة اقتراب إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة من حاجز الـ 34 مليون جرعة، منهم أكثر من 21.3 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل يشكلون 61% من عدد السكان، وأكثر من 12,4 مليون شخص ما بين "مواطن ومقيم" تلقوا الجرعتين، يشكلون نحو 36% من عدد السكان.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية عن موافقتها على استخدام لقاح "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.

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يأتي ذلك بعد إيضاح الهيئة عن استيفاء الشركة المصنعة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بمأمونية اللقاح لتلك الفئة العمرية.

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