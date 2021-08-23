الحكومة الرقمية السعودية تحذر من التطبيقات الحكومية الوهمية 

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية المهندس أحمد الصويان، ضرورة رفع سقف الوعي حول التطبيقات الوهمية التي تنتحل صفة التطبيقات الحكومية لاختراق الخصوصيات، وما يترتب عليها من أضرار على المستخدمين، فضلاً عن ضمان الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية وتحقيق الاستفادة منها بموثوقية.

في الوقت نفسه، شددت الهيئة على ضرورة التأكد من صحة بيانات التطبيقات قبل تحميلها على الهواتف الذكية، مبينة أنها وفرت قائمةً مؤكدةً من خلال المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa لتكون مرجعاً لجميع التطبيقات الحكومية الموثوقة، كما دعت عموم المستفيدين للتأكد من صحة وسلامة التطبيقات والحصول عليها من موقع الجهة الحكومية نفسها أو التدقيق في بيانات التطبيقات من صفحة المطور، مع وجوب الإبلاغ عن أية تطبيقات مزيفة ووهمية.

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جاء ذلك خلال حملة توعوية أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية، عن التطبيقات الوهمية التي تنتحل أسماء التطبيقات الحكومية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.

خدمات رقمية موثوقة

وتسعى هيئة الحكومة الرقمية كونها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، للوصول إلى حكومة رقمية مبادرة واستباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية موثوقة ذات كفاءة عالية، لتسهم في تلبية احتياجات المستفيدين بكل أمان واعتمادية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتطوير أعمال المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية.