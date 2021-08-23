السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام

كشف وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، الاثنين، عن تلقي 93% من طلاب التعليم العام الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، تمهيداً للعودة إلى المدارس المقررة مطلع الأسبوع القادم.

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خلال زيارته لمركز تقديم اللقاحات بـ #جامعة_الإمام؛ #وزير_التعليم: حصول 93% من طلبة التعليم العام على "الجرعة الأولى" يؤكد رغبتهم في استكمال الجرعة الثانية والعودة لمقاعد الدراسة pic.twitter.com/Yu0aAZhxdc — وزارة التعليم - جامعي (@mohe_sa) August 22, 2021

يأتي ذلك فيما أصدرت وزارة التعليم السعودية دليلا إرشادياً وقائياً لعودة الطلاب للمدارس المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

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وتضمن الدليل، الذي اطلعت عليه "العربية"، منح الطالب المصاب بكورونا وفقاً لحالته الصحية على تطبيق "توكلنا" إجازة لمدة 10 أيام لضمان تعافيه.

سعياً #لعودة_حضورية_آمنة، وزيادة في نسبة التحصين؛ تطبيق #توكلنا يتيح خدمة أولوية حجز موعد في مراكز اللقاح لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية. pic.twitter.com/NqauEqN8mN — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) August 21, 2021

هذا بالإضافة إلى تفعيل دور المرشد الصحي في المدارس، وإلغاء الطابور الصباحي وتوجيه الطلاب مباشرة إلى فصولهم لتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما قررت وزارة التعليم إلغاء العمل في "المقاصف والبوفيهات" الخاصة بالمدارس، والسماح للطلاب بتناول وجباتهم في الفصول الدراسية.

الدليل الإرشادي الوقائي شدد على دور الأسر في متابعة الحالة الصحية لأبنائهم وضرورة إبلاغ المدارس بأي مستجدات صحية تطرأ عليهم.