.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رسمة مبهرة رباعية الأبعاد.. فنان سعودي يروي تجربته

  • الخط
Capture
اللوحة رباعية الأبعاد

رسمة مبهرة رباعية الأبعاد.. فنان سعودي يروي تجربته

الفنان محمد الحربي يجيد الرسم باليدين في وقت واحد، والرسم بالفم وبالقدم، والرسم وهو خلف اللوحة.. يروي للعربية.نت رحلته

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

استطاع فنان تشكيلي سعودي أن يبهر متابعي وسائل التواصل على مستوى الوطن العربي، حين أتقن رسم لوحة مبتكرة رباعية تحمل 4 رسمات في رسمة واحدة، خصصها في رسم خادم الحرمين الشرفيين وولي العد الأمير محمد بن سلمان.

الفنان محمد الحربي، خريج بكالوريوس التربية الفنية والحاصل على دورات في الرسم والخزف والنسيج والسجاد والتعليم التربوي، أكد لـ"العربية.نت" أن اللوحة الرباعية المبتكرة، والتي يطلق عليها اسم "البوب آرت"، استغرقت شهراً كاملاً في رسمها، في رحلة تغلب فيها على كافة المعوقات، خاصة ما يتعلق بالتبديل حتى تظهر الرسومات بالخلف، وتم العمل بها بأسلوب مقارب للوحات ثلاثية الأبعاد.

ويقول: "الحس الفني لدى الفنان له أثر في إلهامه المساعد في تقديم أعمال فنية فريدة ومميزة، وهذا ما أطمح في الوصول إليه، وقمتُ باختيار صورة الملك سلمان والأمير محمد، تعبيراً عن اعتزازي وفخري بهما وبقيادتهما الرشيدة".

أفكار غريبة

وأضاف الحربي: "حساباتي على وسائل التواصل مليئة بالأفكار الغريبة، ومنها الرسم باليدين في وقت واحد، والرسم بالفم وبالقدم، والرسم وهو خلف اللوحة، في حين أن عمل الأخير في الرسم بأسلوب رباعي الأبعاد، لم يسبق لي أن شاهدتها عن أحد من الفنانين، لذلك قررتُ تنفذها من خلال استخدام التيوبات المعدنية، والتي تحمل 4 أوجه واستخدمتُ على كل وجه رسمة قابلة للتبديل، والتحكم بها، وإخراج الأربعة الأوجه في ذات اللوحة، معتمداً الألوان الأبيض والأسود والفضي".

نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يغسل الكعبة المشرفة السعودية نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يغسل الكعبة المشرفة

وختم حديثه بالقول: "السعودية قدمت كل ما في وسعها للفن والفنانين، فالرسم تعليم وموهبة، ويمكن تطويرها بالاهتمام وصقل المواهب والانفراد بأسلوب فني خاص وهذا ما أسعى إليه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة
فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ
الأكثر قراءة
"مندي الكنغر" بين مؤيد ومعارض والبيئة السعودية تحسم الجدل
"التعاون الإسلامي" تبحث الوضع بأفغانستان.. وتؤكد: المصالحة مفتاح السلام
هذه المغارة هذه المغارة "المظلمة" تختبئ بين جبل الزيته وعلقان
الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة تستهدف خميس مشيط الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة تستهدف خميس مشيط
اللاعبة اللاعبة "أبو النجا" تحقّق لقب بطولة السعودية للإسكواش
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. خالد الفيصل يغسل الكعبة غداً نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. خالد الفيصل يغسل الكعبة غداً
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد