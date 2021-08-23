رسمة مبهرة رباعية الأبعاد.. فنان سعودي يروي تجربته

استطاع فنان تشكيلي سعودي أن يبهر متابعي وسائل التواصل على مستوى الوطن العربي، حين أتقن رسم لوحة مبتكرة رباعية تحمل 4 رسمات في رسمة واحدة، خصصها في رسم خادم الحرمين الشرفيين وولي العد الأمير محمد بن سلمان.

الفنان محمد الحربي، خريج بكالوريوس التربية الفنية والحاصل على دورات في الرسم والخزف والنسيج والسجاد والتعليم التربوي، أكد لـ"العربية.نت" أن اللوحة الرباعية المبتكرة، والتي يطلق عليها اسم "البوب آرت"، استغرقت شهراً كاملاً في رسمها، في رحلة تغلب فيها على كافة المعوقات، خاصة ما يتعلق بالتبديل حتى تظهر الرسومات بالخلف، وتم العمل بها بأسلوب مقارب للوحات ثلاثية الأبعاد.

مادة اعلانية

ويقول: "الحس الفني لدى الفنان له أثر في إلهامه المساعد في تقديم أعمال فنية فريدة ومميزة، وهذا ما أطمح في الوصول إليه، وقمتُ باختيار صورة الملك سلمان والأمير محمد، تعبيراً عن اعتزازي وفخري بهما وبقيادتهما الرشيدة".

أفكار غريبة

وأضاف الحربي: "حساباتي على وسائل التواصل مليئة بالأفكار الغريبة، ومنها الرسم باليدين في وقت واحد، والرسم بالفم وبالقدم، والرسم وهو خلف اللوحة، في حين أن عمل الأخير في الرسم بأسلوب رباعي الأبعاد، لم يسبق لي أن شاهدتها عن أحد من الفنانين، لذلك قررتُ تنفذها من خلال استخدام التيوبات المعدنية، والتي تحمل 4 أوجه واستخدمتُ على كل وجه رسمة قابلة للتبديل، والتحكم بها، وإخراج الأربعة الأوجه في ذات اللوحة، معتمداً الألوان الأبيض والأسود والفضي".

وختم حديثه بالقول: "السعودية قدمت كل ما في وسعها للفن والفنانين، فالرسم تعليم وموهبة، ويمكن تطويرها بالاهتمام وصقل المواهب والانفراد بأسلوب فني خاص وهذا ما أسعى إليه".