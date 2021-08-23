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نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يغسل الكعبة المشرفة

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من غسل الكعبة صباح اليوم

نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يغسل الكعبة المشرفة

غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد

الرياض - العربية.نت

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تشرف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، بغسل الكعبة المشرفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس.

خالد الفيصل بعد غسل الكعبة
خالد الفيصل بعد غسل الكعبة

وقام الأمير خالد، بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بعد غسل الكعبة
بعد غسل الكعبة

وأكد الدكتور السديس، أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة، تعد أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة جمعت بين أمرين هما: السنة النبوية، حيث دلت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على العناية بالكعبة المشرفة، إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ.

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وأثنى على ما توليه القيادة الرشيدة، من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

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