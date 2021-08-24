.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمير خالد بن سلمان: وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا

  • الخط
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر إن المملكة وروسيا وقعتا على اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
من توقيع الأمير خالد بن سلمان للاتفاقية مع الجانب الروسي

الأمير خالد بن سلمان: وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا

نائب وزير الدفاع السعودي ناقش مع وزير الدفاع الروسي سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي وسعي البلدين لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مساء الاثنين عن توقيع اتفاقية بين السعودية وروسيا تهدف لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه في "تويتر": "التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو. ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

وأضاف: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين".

لقاء الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الروسي
لقاء الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الروسي
تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجاه خميس مشيط السعودية اليمن والحوثي تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجاه خميس مشيط

وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل الاثنين إلى روسيا في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي 2021" الذي انطلق في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وسيلتقي الأمير خالد خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.

وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
  • وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
  • وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
  • وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
3 صور
وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
وصول الأمير خالد بن سلمان إلى روسيا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام
الأكثر قراءة
السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام
نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يغسل الكعبة المشرفة نيابة عن الملك سلمان.. خالد الفيصل يغسل الكعبة المشرفة
السعودية: مخطوطة نادرة لشاعر السعودية: مخطوطة نادرة لشاعر "لكل شيء إذا ما تم نقصانُ" 
رسمة مبهرة رباعية الأبعاد.. فنان سعودي يروي تجربته رسمة مبهرة رباعية الأبعاد.. فنان سعودي يروي تجربته
تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجاه خميس مشيط تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجاه خميس مشيط
الأمين العام لـ الأمين العام لـ"اعتدال" يبحث في العراق جهود مكافحة التطرف
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد