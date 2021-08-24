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حادث مروع.. شاهد حريق ناقلة وقود بحادث تصادم في السعودية

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الدفاع المدني خلال إخماد الحريق
الدفاع المدني خلال إخماد الحريق

حادث مروع.. شاهد حريق ناقلة وقود بحادث تصادم في السعودية

الحادث أشعل ناقلة الوقود على طريق مكة - جدة وتسبب في حريق 10 سيارات

العربية.نت - حامد القرشي

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في حادث مروع اشتعلت ناقلة وقود على طريق مكة - جدة في المملكة العربية السعودية فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم أسفر عن حرق 10 سيارات من دون تسجيل إصابات بشرية.

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وفي التفاصيل، أوضح الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر"، أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أخمدت حريقاً نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري.


‏وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية‬، إنه قام بتحويل سير المركبات على طريق مكة - جدة السريع، ‏باتجاه مكة المكرمة إلى الطريق القديم، ‏بسبب الحادث، فيما انتشرت صور ومشاهد فيديو للحريق، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

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