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عودة دروس العلم حضورياً بالمسجد الحرام.. وهذه الإجراءات

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عودة دروس العلم حضورياً بالمسجد الحرام.. وهذه الإجراءات

على الحاضرين أن يحجزوا موعداً من تطبيق "اعتمرنا" للصلاة مع اشتراط تلقي جرعتين من اللقاح

العربية.نت - حامد القرشي

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بعد عودة دروس العلم حضورياً في المسجد الحرام، والتي انقطعت بسبب تبعات جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع، استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لعودة الدروس والمحاضرات بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الحاضرين.

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ومن أبرز هذه الإجراءات أن يحجز الحاضرون للدروس موعداً من تطبيق "اعتمرنا" للصلاة، مع اشتراط تلقي جرعتين من اللقاح، وتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة.

كما تشرف الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية على الدروس.

إلى ذلك يمكن متابعة الدروس عبر منصات الرئاسة الرسمية، بمساندة الإدارة العامة لتقنية المعلومات من خلال منصة منارة الحرمين.

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