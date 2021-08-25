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السعودية: نأمل في استقرار أوضاع أفغانستان بأسرع وقت

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السعودية: نأمل في استقرار أوضاع أفغانستان بأسرع وقت

الواصل: نأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات

الرياض - العربية.نت

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أكدت السعودية أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، وأعرب المندوب الدائم للسعودية بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن أمل السعودية في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت.

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وقال "نأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات والعمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم".

‎كما أكد الواصل أن "السعودية تؤيد جهود إحلال السلام بما يعزز حماية واحترام حقوق الإنسان، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".

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