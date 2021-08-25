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بالصور.. الخضرة تلون جبل الصنادل بجازان بعد هطول الأمطار

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منطقة جبل الصنادل

بالصور.. الخضرة تلون جبل الصنادل بجازان بعد هطول الأمطار

العربية.نت - نادية الفواز

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اكتست أراضي جازان بالخضرة الطاغية بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الفترة الماضية، في حين ظهرت منطقة جبل صنادل الواقعة شرق محافظة بيش بمنطقة جازان - جنوب السعودية - بحلتها الجديدة التي تترامى فيها أطراف الخضرة لتكسو كافة الأماكن على مدى البصر، مما جعلها متنفساً لسكان محافظة بيش.

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المصور الضوئي خالد أبو منصور الذي وثق بالصور الجوية مساحات شاسعة من جمال طبيعة الخضرة على أراضي جبل صنادل، يقول: هناك العديد من المناطق في جازان جاذبة للمصورين نظير ما تمتلكه من جمال الطبيعة الساحرة، وخاصة خلال الوقت الحالي بعد كميات الأمطار التي هطلت.

منطقة جبل الصنادل .
منطقة جبل الصنادل .

عاشق اكتشاف المواقع الطبيعية

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، قال: قمت بتوثيق جبل الصنادل الذي يعتبر من الجبال البركانية قديمًا، ويشكل إطلالة ساحرة على مجرى واديَي شهدان ووعال؛ إذ تتسع مساحة الوادي في تلك المنطقة؛ لتصل في العرض إلى 1 كلم تقريبًا مغطاة بأشجار الدوم وبعض الأشجار المحلية.

كما أضاف: "أقوم دائماً برحلات استكشافية للأماكن البكر أو الصعب الوصول إليها، والعمل على توثيقها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف دعم السياحة الداخلية وإبراز جمال السعودية وما فيها من ثروات طبيعية".

منطقة جبل الصنادل ..
منطقة جبل الصنادل ..

محافظة بيش

يذكر أن محافظة تقع ضمن إقليم تهامة، والذي ينحصر ما بين البحر الأحمر والمرتفعات الجبلية، ويمر في هذا السهل واد كبير ذي مساحة واسعة يسمى (وادي بيش) وهو من أكبر أودية المنطقة، والذي يرفده أكثر من تسعين رافداً، وبذلك تتميز أراضي المحافظة بخصوبة أراضيها ذات الزراعات المتعددة، وتتميز بوقوعها في سهول تهامة المنبسطة التي تسهل الحركة والاتصال.

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