شاهد.. في عز الصيف حبات البرد تغطي هذه المدينة السعودية

مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض مدن السعودية، كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في البهيته بالسيل الكبير شمال محافظة الطائف - غرب المملكة.

وتظهر حبات البرد ممزوجة مع الرمال بصورة تخطف القلوب، مع أمطار وغيوم تغطي المنطقة.

بردية السيل الكبير " البهيته " الآن



تصوير العضو منصور المطرفي pic.twitter.com/qtwwKF93rb — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) August 24, 2021

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إلى ذلك، أوضح المركز الوطني للأرصاد الحالة الجوية، أن اليوم الأربعاء، من المنتظر أن تكون هناك حالة عدم استقرار سريعة على بعض المناطق في المملكة، مشدداً على ضرورة الانتباه، لأنه من المحتمل أن تكون هناك أمطار رعدية وتساقط لحبات البرد.

وتوقع المركز في بيان أن تهطل أمطار تكون شدتها من متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق بالمملكة، فضلاً عن زخات البرد المصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، فضلاً عن تدني الرؤية واحتمالية حدوث السيول، وستكون الرياح والأمطار نشطة على وجه التحديد على مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والباحة.

تساقط كثيف لحبات البرد الان على #البهيته بالسيل الكبير



رصد العضو / منصور المطرفي pic.twitter.com/PbHpMvDV80 — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) August 24, 2021

كما أضاف أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة بغزارة على بعض المناطق مثل نجران والرياض والمدينة المنورة، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات الحذر والحيطة حال نشاطها.