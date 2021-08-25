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شاهد.. في عز الصيف حبات البرد تغطي هذه المدينة السعودية

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شاهد.. في عز الصيف حبات البرد تغطي هذه المدينة السعودية

دبي - العربية.نت

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مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض مدن السعودية، كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في البهيته بالسيل الكبير شمال محافظة الطائف - غرب المملكة.

وتظهر حبات البرد ممزوجة مع الرمال بصورة تخطف القلوب، مع أمطار وغيوم تغطي المنطقة.

إلى ذلك، أوضح المركز الوطني للأرصاد الحالة الجوية، أن اليوم الأربعاء، من المنتظر أن تكون هناك حالة عدم استقرار سريعة على بعض المناطق في المملكة، مشدداً على ضرورة الانتباه، لأنه من المحتمل أن تكون هناك أمطار رعدية وتساقط لحبات البرد.

وتوقع المركز في بيان أن تهطل أمطار تكون شدتها من متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق بالمملكة، فضلاً عن زخات البرد المصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، فضلاً عن تدني الرؤية واحتمالية حدوث السيول، وستكون الرياح والأمطار نشطة على وجه التحديد على مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والباحة.

كما أضاف أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة بغزارة على بعض المناطق مثل نجران والرياض والمدينة المنورة، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات الحذر والحيطة حال نشاطها.

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