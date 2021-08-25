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لقبت بـ"لؤلؤة البحر الأحمر".. ما لا تعرفه عن ضباء السعودية

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لقبت بـ"لؤلؤة البحر الأحمر".. ما لا تعرفه عن ضباء السعودية

مرشد سياحي لـ"العربية.نت" قال إن هذه المدينة الساحلية تعتبر أحد محطات الطريق الساحلي المعروف بطريق الحاج المصري

العربية نت - حامد القرشي      تصوير - يوسف الزمهري

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تتميز مدينة "ضباء" شمال السعودية بنقاء شواطئها وتتمتع بوجود ميناء آمن لسفن التجارة والصيد، وقد لقبت هذه المدينة الساحلية بـ"لؤلؤة البحر الأحمر"، كونها شهيرة بصيد الأسماك، ومليئة بعدد من المواقع التاريخية والأثرية.

طريق الحجاج الساحلي

وفي تفاصيل أكثر عن المدينة، قال المرشد السياحي في تبوك عبدالله زعير إن "ضباء الواقعة على مشارف منطقة تبوك، تعتبر أحد محطات الطريق الساحلي المعروف بطريق الحاج المصري"، لافتاً إلى أنه "يوجد فيها العديد من المواقع التاريخية والأثرية، منها قلعة الملك عبدالعزيز وهي أحد القلاع التي بنيت بعهد الملك عبد العزيز إبان مرحلة تأسيس السعودية".

كما أوضح زعير لـ"العربية.نت": "بنيت مدينة ضباء عام 1352 هجرية. فبالإضافة إلى البلدة القديمة، هي أول موقع سكني بالمحافظة، والذي يرجع لأكثر من 200 سنة"، مضيفاً أنه "تم بناؤها على ساحل خليج ضباء، بالإضافة إلى قلعة المويلح الأثرية التاريخية الضخمة، والتي كانت سابقاً إحدى المحطات الرئيسية لطريق الحج الساحلي وبوابة من بوابات الشمال في العصور الإسلامية المتأخرة".

تاريخ ميناء ضباء

أما عن تاريخية ميناء ضباء، فكشف زعير أن "مسيرة هذا الميناء بدأت منذ القرن الثالث عشر، حيث كان يستقبل الحجاج عن طريق رصيف صغير مصنوع من الخشب للسفن الشراعية المسماة بـ"الدهو" وذلك لإنزال حمولتها في المرسى. أما ميناء ضباء في العهد السعودي فقد افتتح عام 1415 هجرية، ليكون حلقة ارتباط بين المنطقة الشمالية الغربية للسعودية، والاقتصاد العالمي".

وقال إن "الميناء يتمتع بمقومات جغرافية تدعمه في استقطاب البضائع المتجهة إلى المنطقة الشمالية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق حيث يقع بنهاية الساحل الشمالي للبحر الأحمر".

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