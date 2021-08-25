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الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية

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ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية القطري في قصر نيوم

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية

دبي - العربية.نت

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، بعدما استقبل ولي العهد السعودي، وزير خارجية قطر، في قصر نيوم اليوم، وتسلم منه خلال الاستقبال رسالة من أمير دولة قطر.

الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله وزير خارجية قطر اليوم
الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله وزير خارجية قطر اليوم

وحضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

فيما حضر الاستقبال من الجانب القطري مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعد الخرجي.

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