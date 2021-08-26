.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

  • الخط
التحالف: اعتراض طائرتين حوثيتين بدون طيار نحو خميس مشيط

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية.

أميركا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي بسجون إيران إيران أميركا: تسريبات إيفين تؤكد التعذيب المنهجي بسجون إيران

كما أكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

الجدير ذكره أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط يومي الثلاثاء وفي وقت سابق الأربعاء.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نهم وشرس.. اكتشاف حوت عاش في مصر قبل ملايين السنين نهم وشرس.. اكتشاف حوت عاش في مصر قبل ملايين السنين
شاهد هرجا ومرجا في برلمان أرمينيا.. شتائم وعراك شاهد هرجا ومرجا في برلمان أرمينيا.. شتائم وعراك
الأكثر قراءة
الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية
السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى الحوار لحل الخلافات السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى الحوار لحل الخلافات
شاهد.. في عز الصيف حبات البرد تغطي هذه المدينة السعودية شاهد.. في عز الصيف حبات البرد تغطي هذه المدينة السعودية
لقبت بـ لقبت بـ"لؤلؤة البحر الأحمر".. ما لا تعرفه عن ضباء السعودية
السعودية.. اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط السعودية.. اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط
بالصور.. الخضرة تلون جبل الصنادل بجازان بعد هطول الأمطار بالصور.. الخضرة تلون جبل الصنادل بجازان بعد هطول الأمطار
قبل أن تذهب
المغرب يستعد لانطلاق حملات الانتخابات التشريعية
المغرب يستعد لانطلاق حملات الانتخابات التشريعية
اكتشف المزيد