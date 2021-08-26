.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فنانة سعودية تعبر بلوحاتها عن فكرة انشطار الألوان

  • الخط
انشطار الالوان
من أعمال الفنانة التشكيلية فاطمة الحكمي

فنانة سعودية تعبر بلوحاتها عن فكرة انشطار الألوان

30 لوحة انشطارية.. رسالة ودعوة للتعمق والتأمل بالفكر للأجيال القادمة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

بإحساس فني مشبع بالأحاسيس، أطلقت الفنانة التشكيلية فاطمة الحكمي الخيال لأفكارها من خلال فكرة انشطار الألوان، والتي عبرت من خلال ريشتها عن تكوين الألوان.

الحكمي خريجة البكالوريوس في التربية الفنية، والمتخصصة في الخزف والمعدن، تقول لـ "العربية.نت": كرستُ لفكرة انشطار الألوان من 5 سنوات، لأقيم معرضي تحت هذا العنوان، لأعبر عما بداخلي من شغف نحو الكون وتكوينه، منذ بداية الخليقة، وعن انطلاق الكون، والتي بدأت من فراغ، بعدها الاتساع والانتشار من خلال الألوان والتكوينات.

انشطار الالوان ..
انشطار الالوان ..

وذكرت أنها شاركت في معارض جماعية على مستوى المملكة، وفي مسك للفنون 2019 م، والأيام الثقافية السعودية في كندا، وفي معارض وزارة الثقافة، كما فازت في مسابقة الوطن في عيون التشكيليين والتي نظمها منتدى الإدارة والأعمال عن رؤية المملكة في 2019م.

تونس.. وصول طائرة شحن إغاثية سعودية محملة بلقاحات ضد كورونا السعودية لقاح كورونا تونس.. وصول طائرة شحن إغاثية سعودية محملة بلقاحات ضد كورونا

قصة البداية

وتابعت في الحديث: لم أرسم في طفولتي، ولم أكن أحب أن يفرض عليّ أحد ما أرسمه، كما كنتُ أحب اللعب في الطين والرمل، وأتأمل عظمة الخالق، وعندما منحتني معلمة التربية الفنية فرصة لأرسم ما أحب، وأبدع في تقديم مشاعري من خلال اللوحة الأولى التي كانت هي الشرارة أو الخيط لبقية اللوحات التي انشطرت منها، عندما ركزت في الفكرة وتركت يدي تترجم إحساسي ومشاعري من خلال معرضي "انشطار الألوان".

وقالت أيضا "تناول المعرض هذه الفكرة من خلال 30 لوحة انشطارية، وهي رسالتي ودعوتي للتعمق والتأمل بالفكر للأجيال القادمة، كما أمرنا ديننا الحنيف، كما أطمح أن تكون رسالة فنية لوطني السعودي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نظام جديد للسفر بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة! نظام جديد للسفر بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة!
معلمة أنشأت نسخة روسية من معلمة أنشأت نسخة روسية من "أمازون" تصبح أغنى نساء روسيا
الأكثر قراءة
الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية
السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى الحوار لحل الخلافات السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى الحوار لحل الخلافات
شاهد.. في عز الصيف حبات البرد تغطي هذه المدينة السعودية شاهد.. في عز الصيف حبات البرد تغطي هذه المدينة السعودية
لقبت بـ لقبت بـ"لؤلؤة البحر الأحمر".. ما لا تعرفه عن ضباء السعودية
بالصور.. الخضرة تلون جبل الصنادل بجازان بعد هطول الأمطار بالصور.. الخضرة تلون جبل الصنادل بجازان بعد هطول الأمطار
الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط
قبل أن تذهب
المغرب يستعد لانطلاق حملات الانتخابات التشريعية
المغرب يستعد لانطلاق حملات الانتخابات التشريعية
اكتشف المزيد