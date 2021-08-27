السعودية تؤكد عدم تضررها من دفعة "موديرنا" المعلقة "احترازيًا" في اليابان

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية تيسير المفرج لـ "العربية"، أن جميع جرعات لقاح موديرنا (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 ) المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19" المتواجدة في السعودية سليمة، مشددًا على أن الدفعة التي تم إيقافها احترازيًا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة لم يتم تصديرها إلى المملكة وأن "الغذاء والدواء" أجرت اختبارات على الشحنات الواردة إلى المملكة وأثبتت النتائج سلامتها.

وقال: "تلقت الهيئة تقريرًا من الجانب الياباني بتفاصيل الدفعة التي تم تعليقها لديهم من خلال التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA) مزودًا بأرقام التشغيلات، وتم التأكد من عدم وجودها في المملكة".

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وأوضح المفرج أن "الغذاء والدواء" تفحص عدد من العينات من جميع شحنات اللقاحات التي تستوردها المملكة ومنها لقاح "موديرنا"، وأثبتت النتائج سلامة جميع التشغيلات الواردة للمملكة.

وأضاف: "قرار التعليق الذي اتخذته وزارة الصحة اليابانية احترازيًا، ولا يوجد تقارير لحالات متضررة منه".

وكانت اليابان قد علقت استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" احترازيًا بسبب مشكلة بأحد مواقع التصنيع.



