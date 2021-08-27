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القرطاسيات في السعودية تنفض الغبار بعد عام ونص من الركود

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القرطاسيات - تصوير - لؤي حزام
القرطاسيات - تصوير لؤي حزام

القرطاسيات في السعودية تنفض الغبار بعد عام ونص من الركود

اكتظت الأسواق بتوافد أولياء الأمور لتلبية احتياجات الأبناء والبنات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

العربية.نت - حامد القرشي

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بعد حالة ركود استمرت أكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، بدأت محال المكتبات والقرطاسيات في السعودية، في نفض الغبار عن الأدوات المدرسية، والتأهب المسبق لتوفير كافة المستلزمات الطلابية، لتشهد انتعاشاً كبيراً في الحركة الشرائية، تأهباً لعودة الطلاب والطالبات حضوريا إلى مقار المدارس بعد غدٍ الأحد، للمرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية.

واكتظت الأسواق بتوافد أولياء الأمور لتلبية احتياجات الأبناء والبنات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لتوفير متطلبات واحتياجات أبنائهم المدرسية، سواءً كانت أدوات مكتبية أو ملابس أو مستلزمات أخرى اعتاد الطلاب والطالبات على اقتنائها.

تصوير - لؤي حزام
تصوير - لؤي حزام

في الوقت الذي قام ملاك تلك المحال التجراية الخاصة باللوازم المدرسية، بتأمين ما يتناسب متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام والزي المدرسي وغيرها، والتي تتوفر بأشكال وألوان وأنواع وجودة مختلفة، إضافة إلى الزي المدرسي، في ظل تنافس المحلات التجارية لتقديم أسعارٍ في متناول الجميع.

يذكر أن وزارة التعليم السعودي شددت على اشتراط الحضور إلى المدارس، لمن حصل على جرعتين من طلبة التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية.

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في حين أن معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورهم بمدارسهم ومعلمي المرحلة الابتدائية عن بُعد حتى 30 أكتوبر، مشيرا إلى أن وزارة التعليم عملت وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة للعودة الحضورية.

وذكرت الوزارة، في حال وجود إصابات أو اشتباه داخل الفصل؛ فسيتم تعليق الدراسة فيه لمدة 10 أيام، منوهًا بتطبيق مناهج وخطط دراسية جديدة من خلال 3 فصول دراسية وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية.

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