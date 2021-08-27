.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. 13.6 مليون شخص يتحصنون بجرعتي لقاح ضد كورونا

  • الخط
التطعيم ضد كورونا بلقاح
لقاح كورونا

السعودية.. 13.6 مليون شخص يتحصنون بجرعتي لقاح ضد كورونا

الوزارة تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحوّرات الفايروس

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت إحصائية صادرة من وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تحصين أكثر من 13.7 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا في سكان السعودية بجرعتين من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة والمضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

"سأموت إن لم أجد الدواء، بالحالتين ميت".. حال مرضى السرطان بلبنان العرب والعالم لبنان "سأموت إن لم أجد الدواء، بالحالتين ميت".. حال مرضى السرطان بلبنان

وأعلنت "الصحة" من خلال الموقع المخصص لإحصاءات إصابات كورونا واللقاحات في السعودية، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم بلغ 35,569,462 جرعة، منها ما تجاوز 21 مليون جرعة أولى.

وأكدت الوزارة أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحوّرات الفيروس، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين.. كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين..
الأكثر قراءة
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
السعودية تدين هجوم كابل.. السعودية تدين هجوم كابل.. "عمل إجرامي مناف لمبادئ الدين
تونس.. وصول طائرة شحن إغاثية سعودية محملة بلقاحات ضد كورونا تونس.. وصول طائرة شحن إغاثية سعودية محملة بلقاحات ضد كورونا
الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط
تدمير مسيّرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط تدمير مسيّرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
رسالة خطية من ولي العهد السعودي لولي عهد الكويت رسالة خطية من ولي العهد السعودي لولي عهد الكويت
قبل أن تذهب
اشتباكات بمختلف الأسلحة بين ميليشيات "الفأر" و"غنيوة" بمدينة الزاوية غرب ليبيا
اشتباكات بمختلف الأسلحة بين ميليشيات "الفأر" و"غنيوة" بمدينة الزاوية غرب ليبيا
اكتشف المزيد