السعودية.. 13.6 مليون شخص يتحصنون بجرعتي لقاح ضد كورونا

كشفت إحصائية صادرة من وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تحصين أكثر من 13.7 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا في سكان السعودية بجرعتين من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة والمضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت "الصحة" من خلال الموقع المخصص لإحصاءات إصابات كورونا واللقاحات في السعودية، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم بلغ 35,569,462 جرعة، منها ما تجاوز 21 مليون جرعة أولى.

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وأكدت الوزارة أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحوّرات الفيروس، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.