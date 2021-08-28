مهرجان "ساوند ستورم" يعود إلى السعودية.. وهذه تفاصيله

كشفت "مدل بيست"، منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية، عن عودة المهرجان الموسيقي الأكبر والأكثر حماسًا في المنطقة، "ساوند ستورم".

ومن المقرر أن يُقام المهرجان في مدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر 2021، وسيقدم للجمهور الحاضر تجربة فريدة ومتميزة، تضم عروضًا لنجومٍ عالميين بارزين وعروض رقص دولية بالإضافة إلى عروض فنيّة محليّة. وسيتم الإعلان عن قائمة الفنانين المشاركين قريباً.

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وتعليقًا على الإعلان، قال مدير العمليات ومدير حجوزات المواهب طلال البهيتي: "يُسعدنا الإعلان عن عودة (ساوند ستور) ونفخر بالترحيب بعدد من أكبر وألمع الفنانين والمبدعين في المجال الموسيقي والفني، مهرجاننا الافتتاحي في عام 2019 كان محوريًا لمشهد الموسيقى والترفيه في السعودية، حيث وضَعنا على خريطة العالم وسلّط الضوء على الثقافة الموسيقية الثرية في السعودية والمنطقة، فالمملكة تشهد تحولاً إيجابيًا في القطاع الموسيقي، وذلك يظهر بوضوح عبر ازدياد شعبية الموسيقى وثقافة المهرجانات بشكل كبير، ونحن متحمسون للعب دورنا في تعزيز ثقافة الموسيقى والإبداع ومواصلة تقديمها إلى العالم".

أكبر مهرجان موسيقي

وكان المهرجان الافتتاحي قد أُقيم في ديسمبر عام 2019، واضعًا السعودية على خريطة المهرجانات الموسيقيّة الدولية، إذ حضر المهرجان أكثر من 400 ألف شخصًا و80 فنانًا على 6 مسارح، ليكون بذلك أكبر مهرجان موسيقي يقام في المنطقة، هذا المهرجان أتاح الفرصة للحاضرين للاستمتاع بالعروض العالميّة التي قدمها فنانون مشهورون مثل ديفيد جيتا، وتييستو، ومارتن غاريكس، وستيف أووكي، وأفروجاك، وجي بالفين، وريك روس، وعدد من منسقي الأغاني المحليين والإقليميين من بينهم كوزميكات، وديش داش، ودون إدورد، ومن المتوقع أن تكون نسخة هذا العام أكبر وأفضل من حيث عدد الفنانين والحضور والمسارح والعروض والخدمات الشاملة.

تذاكر الحفل الموسيقي

وستتوفر تذاكر الدفعة الأولى ابتداءً من 2 سبتمبر، لتتبعها دفعتان إضافيتان خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ويقدم "ساوند ستورم" تذاكر يومية للحضور بالإضافة إلى تذاكر لمدة 4 أيام تتكوّن من أربعة مستويات للاختيار من بينها: "ستورم تشيسر"؛ "ستورم بلايزر" و VIB و VIB-BOX. وتقدم كل فئة تجربة مختلفة، وتبلغ قيمو تذكرة الدخول الأساسية إلى المهرجان مع خدمة النقل بالحافلة من مواقع محددة في الرياض 135 ريالًا سعوديًا في اليوم، في حين تبلغ قيمة تجربة الشخصيات المهمّة (VIB – الساحة الخاصة) 2،999 ريال سعودي، وتُتاح الخصومات للمشترين الأوائل خلال الدفعات الأولى والثانية لمدة أربعة أيام بعد إطلاق كل دفعة.