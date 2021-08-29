.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

على متن "كروز" بالسعودية.. إطلاق أول بطولة نسائية لكرة الشبكة

  • الخط
من بطولة نِتبول السعودية

على متن "كروز" بالسعودية.. إطلاق أول بطولة نسائية لكرة الشبكة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت "نت بول السعودية" أول بطولة نسائية لرياضة كرة الشبكة في السعودية وهي لعبة رياضية جماعية مشتقة من كرة السلة، خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والهيئة السعودية للسياحة؛ وبدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، وتقام البطولة على متن السفينة السياحية "بيليسيما" المملوكة لشركة MSC، والتي تجوب مياه البحر الأحمر في رحلات كروز مميزة تنطلق من ميناء جدة الإسلامي.

بعد 17 شهراً.. عودة 6 ملايين طالب إلى مدارسهم بالسعودية السعودية بعد 17 شهراً.. عودة 6 ملايين طالب إلى مدارسهم بالسعودية



وتعتبر "كرة الشبكة" واحدة من أصل ستة عشر اتحاداً ولجنة، تم الإعلان عنها من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية في شهر مايو 2021، وهي الرياضة التي يمارسها أكثر من 20 مليون لاعبة في أكثر من 80 دولة، ولُعبت البطولة بين فريقين نسائيين بمشاركة 16 لاعبة تتراوح أعمارهن ما بين 13 - 23 عاماً، ويتلقين تدريباتهن في أكاديمية الرياضة الذهبية بمدينة الرياض، وتسعى "نِتبول السعودية" من خلال هذه البطولة والمنافسات القادمة إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة المفيدة والشيقة، وتسهيل ممارستها، وتوفير الدعم والأدوات اللازمة لانتشارها، ومتابعة الأداء واقتناص المواهب، وتطوير القدرات لتحقيق المنجزات.

جانب من نِتبول السعودية
جانب من نِتبول السعودية

رياضة نموذجية

وبهذه المناسبة ذكرت الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة مجلس إدارة نِتبول السعودية قائلة: "تعتبر النِتبول رياضة نموذجية للانتشار في المدارس حول السعودية، حيث تعتبر مناسبة لجميع فئات المجتمع العمرية، وتفرض قوانينها مشاركة جميع اللاعبات بشكل متساوٍ بالملعب، مما يجعلها رياضة نموذجية في حصص الرياضة البدنية للأطفال".

كما تستعد "نِتبول السعودية" بإطلاق المراحل الأولى من برامجها التي تهدف إلى تعريف الرياضة وتدريب 3,600 طالبة خلال العام الدراسي 2022/2021 في حال عودة الطلاب للمدارس. وأضافت سمو الأميرة غادة: "نسعى من خلال هذه البطولات إلى التعريف بالرياضة ونشرها في المدارس والجامعات وبين أفراد المجتمع، والترويج لها عبر المحافل والفعاليات المختلفة في المملكة".

حياة صحية وحيوية

كما صرح الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع قائلاً: "نهدف من خلال دعم هذه الرياضات إلى زيادة التفاعل المجتمعي، ورفع مستويات النشاط البدني، وتحفيز أفراد المجتمع لعيش حياة صحية وحيوية ضمن الأهداف الرئيسية لاتحاد الرياضة للجميع، وهو ما يتحقق من خلال دعم ونشر رياضة النِتبول لما تحويه من متعة وتعزيز للروح الرياضية وتسهم في تنوع وشمولية الأنشطة الرياضية المتاحة لكافة أفراد المجتمع".

وتميزت هذه البطولة بجمع الرياضة والسياحة ضمن مبادرة مشتركة عنوانها الرياضة المجتمعية، ومضمونها تحقيق الأهداف الشاملة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في عدة مجالات، لتسهم في رفع نسبة ممارسة الأفراد للأنشطة الرياضية والبدنية إلى مرة واحدة على الأقل أسبوعياً؛ وما يعادل نحو ٤٠٪ بحلول العام ٢٠٣٠، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات القطاع السياحي بتنويع مصادر الدخل وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية ووضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
القبض على قاتل القبض على قاتل "حسناء بغداد".. والصدمة في هويته!
جروه من منزله وقتلوه.. فيديو لمغن أفغاني شعبي شهير جروه من منزله وقتلوه.. فيديو لمغن أفغاني شعبي شهير
الأكثر قراءة
الأمير فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق الأمير فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق
السعودية.. شاهد السعودية.. شاهد "السودة" تكتسي بالبرد الأبيض في وهج الصيف
السعودية.. 21 ألف مدرسة تفتح أبوابها غداً أمام الطلبة السعودية.. 21 ألف مدرسة تفتح أبوابها غداً أمام الطلبة
مهرجان مهرجان "ساوند ستورم" يعود إلى السعودية.. وهذه تفاصيله
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
قبل أن تذهب
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
اكتشف المزيد