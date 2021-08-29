كتاب يرصد الأخبار الصحفية عن الملك سلمان حتى 1407هـ

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي في السعودية، كتاباً بعنوان "سلمان بن عبدالعزيز.. رصد لأخباره الصحفية 1354 هـ حتى 1407 هـ، والذي يُعد سجلاً شاملا لتلك الحقبة الزمنية، المواكبة رصداً لمناسبات وإنجازات ومواقف تاريخية رصدتها الصحف والمجلات السعودية في تلك الفترة.

ويستعرض الكتاب الذي أعدّه الدكتور سلطان السلطان، المعلومات والجهود التي تكشف الدور الذي أدّاه خادم الحرمين في تاريخ السعودية، قبل تسلمه مقاليد الحكم، كما يبرز الكتاب نشاطاته العملية التي تنوعت ما بين افتتاح مناسبات و مرافق وزيارات للمؤسسات والمشروعات و رئاسة لجان، واستقبال ضيوف وتقديم عون للمحتاجين، ولقاءات مع أدباء ومفكرين، إضافة إلى أحداث فردية متفرقة، وإسهاماته الجلية والجمة في دعم القضايا العربية والإسلامية، بما يؤكد اضطلاعه مذ كان يافعاً، بجلائل الأمور، التي ذلل صعابها وقاوم عقباتها بعزم ماضٍ، ويقين ثابت، وفكر ثاقب، وسعي صادق، وعمل متواصل، حتى بلغ في المجد غايته.

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الاختصار في سرد الأخبار

كما راعى الكتاب الاختصار في سرد الأخبار، والتي جاءت مُرتبة حسب تسلسلها التاريخي، مقدماً تاريخ حدوث الخبر أولا، ثم الخبر نفسه، وبعد ذلك أثبات مصدر الخبر أو مصادره المتعددة، كما حفل الكتاب بعدد لا بأس به من الصور التي مثلت محطات عمرية مختلفة من عمر خادم الحرمين الشريفين.

واستعرض أقدم خبر يتعلق بالملك سلمان وهو ما ورد في صحيفة أم القرى في شهر شوال من عام 1356هـ، الذي أشار إلى سفره هو وبعض إخوانه الأمراء إلى مكة المكرمة، وكان عمره آنذاك عامان، فيما تتابع الأخبار التي يسردها المٌعد للكتاب جمعاً وتلخيصاً، فمن ذلك: أن أول لقاء صحافي أجري مع الملك سلمان كان في سنة 1375هـ، مع صحيفة اليمامة، وأما اللقاء الثاني ففي السنة التي بعدها، في صحيفة حراء.

الجوانب الرائدة

كما يتضمن الكتاب ذكر أهم الجوانب الرائدة التي اضطلع بها خادم الحرمين منذ سنة 1374هـ حتى 1407هـ، ومنها: إشراف خادم الحرمين على تأسيس صندوق البر بالرياض (1374هـ)، وإقامته حفلات الاستقبال للرؤساء والملوك والأمراء والوزراء وغيرهم (1375هـ). وإشرافه على أسبوع الجزائر، ودعوته إلى التبرع لأهالي مدينة بورسعيد في مصر (1376هـ).

ودعوته إلى تعليم المرأة، في لقاء صحفي بصحيفة عرفات (1378هـ). وحرصه على استمرار استقرار الأسعار في السوق، ومحاربته الغش والعبث، واتخاذه الإجراءات التي تحول دون العبث بالأسعار (1378هـ)، وموقفه من ارتفاع أسعار الأسمنت (1385هـ). واهتمامه بالرياضة، وعقده مؤتمراً رياضياً في مكتبه، ورعايته أول حفلة رياضية في الملاكمة (1382هـ)، وتبرعاته للأندية الرياضية (1399هـ). وسعيه إلى إنشاء غرفة تجارية في الرياض (1378هـ). واهتمامه بجميع طبقات الشعب، وإيجاد الحلول لجميع مشكلاتهم، ومن ذلك عقده في مكتبه اجتماعاً لحل شكاوى سائقي الأجرة في الرياض من سوء معاملة المرور، بغرض إنصافهم ومناقشة مشكلاتهم (1378هـ).

الأحداث الجلية

ويتوالى الكتاب رصد الاخبار الصحفية التي غطت الأحداث العظيمة الجليلة في مسيرة خادم الحرمين الشريفين، فقد كان يقوم بجولات تفتيشية في ساعات متأخرة من الليل للتأكد من أداء رجال الشرطة والأمن لواجباتهم (1379هـ)، وتبرعاته النقدية المتتابعة التي لم تتوقف أبداً، وشملت أنحاء العالم العربي والإسلامي وجميع أقطار العالم، ومنها: دعم أهالي الجزائر والتبرع للشعب الجزائري (1376هـ)، وكذا تبرعاته للطلاب المبتعثين (1394هـ)، وتبرعه للمنتخب السعودي (1401هـ)، وتبرعه للراغبين في الزواج في العام نفسه، وتكفله بعلاج كثير من المواطنين المرضى، وتبرعاته لعلاج الشعراء والمبدعين، والأطفال المصابين (1383هـ).

ومن أهم الأحداث التي تشهد عليها مسيرة خادم الحرمين: محاربته الفساد منذ سنة 1379هـ، وصرفه المكافآت للعاملين المجتهدين من رجال الشرطة (1379هـ)، واهتمامه بمشروعات الرياض ونهضتها العمرانية، وولوجه بالرياض إلى عالم تخطيط المدن الجديدة، وتوفير المياه، وتحلية مياه البحر، بدءاً من سنة 1379هـ. وحرصه على البيئة، والحفاظ على الغطاء النباتي، وتعميده بحماية روضة السبلة، وعنايته بالرفق بالحيوانات والطيور.

وكشف مؤلف الكتاب في مقدّمته عن دافعه إلى جمع مواد الكتاب وإعدادها انطلاقاً من أن تخليد آثار العظماء وتسجيل مآثرهم وتدوين أمجادهم والإشادة بإنجازاتهم مقصد سام وعمل جليل، وواجب وطني، وهو دليل الوعي، وعنوان الوفاء، والشاهد على العرفان؛ و من أجل أن تتلقف الأجيال سير أولئك الأعلام، فيعرفوا ما قدموه وما بذلوه، وخادم الحرمين الشريفين من أولئك الأعلام الأفذاذ الذين سطّروا في سجلّ التاريخ صفحات بيضاء سيذكرها الزمان، ناطقاً بمآثره، مشيداً بأعماله.