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"إثراء" يختتم برنامج "المسرح في المدارس".. بنسخته الأولى

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"إثراء" يختتم برنامج "المسرح في المدارس".. بنسخته الأولى

البرنامج عمل على تدريب 20 معلماً و20 معلمة على أساسيات ومبادئ مهارات تدريس الدراما والمسرح

الرياض - العربية.نت

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اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" برنامج "المسرح في المدارس" في نسخته الأولى بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية، والذي كان قد بدأ في 1 أغسطس 2021.

وعمل البرنامج على تدريب 20 معلما و20 معلمة على أساسيات ومبادئ مهارات تدريس الدراما والمسرح، وركز على إكساب الطلاب مهارات حياتية كالتطور والإبداع والإلهام للمستقبل، إلى جانب تهيئة المجتمع لاكتساب فضاء تعليمي متميز، مما يسهم في تعزيز ونشر وبناء مفهوم ثقافة المسرح المدرسي بالسعودية.

تدريب الطلاب

ومع بدء العام الدراسي الجديد، الذي انطلق اليوم الأحد، يقوم المعلمون والمعلمات الذين خضعوا للبرنامج بتدريب طلابهم وإنشاء مسرحية منتجة داخل البيئة المدرسية، ليتم عرضها بعد 10 أسابيع من الآن، ثم ستقام مسابقة على مستوى المنطقة لتقييم جميع الأعمال المسرحية التي أنتجها الطلاب.

كما وضع البرنامج خطته القادمة في تعليم 800 معلم ومعلمة في المرحلة المتوسطة على أساسيات ومبادئ مهارات تدريس الدراما والمسرح، ومن ثم نقل المعرفة لغيرهم من المعلمين والمعلمات والوصول إلى اعتماد منهج مسرحي مدرسي يساهم في ضَم الدراما والمسرح إلى نظام التعليم العام.

يذكر أن مركز "إِثراء" يقدم برامج لتطوير المبدعين والمحترفين في مواهبهم الفنية، حيث يعتبر وجهة لرعاية الإبداع ونشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري من خلال البرامج الفنية والثقافية والإبداعية التي يقدمها طوال العام.

ويعد المركز أيضاً وجهة ثقافية متعددة الأبعاد تهدف لإلهام وتحفيز روادها في مجالات العلوم والفنون والابتكار، وتمكين المواهب الوطنية وإبراز تقدم المملكة على المستوى العالمي.

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