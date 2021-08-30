الصحة السعودية: خلط اللقاحات يمنح مناعة أقوى بوجه التحورات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن خلط اللقاحات المضادة لكورونا آمن وفعال، وأن الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أقوى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي الأحد، إن خلط الجرعات آمن وفعال للقاحات المعتمدة في المملكة، لافتاً إلى أنه يعطي مناعة تنشيطية أقوى لمواجهة التحورات.

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السبيل الوحيد

كما شدد على أهمية الجرعة الثانية والاستعجال بها، موضحاً أنها السبيل الوحيد لمواجهة التحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكداً أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

وفي الوقت ذاته أكد العبد العالي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

إلى ذلك نصح بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات كورونا.

انخفاض إيجابي

وذكر أن هناك نزولاً إيجابياً في منحنى إصابات الفيروس في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين.

يشار إلى أن السعودية شهدت الأحد أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ يناير الماضي، حينما انخفض عدد الإصابات اليومية دون المائة لأول مرة.

ووفقاً للإحصائية الجديدة، سجلت وزارة الصحة 208 إصابات الأحد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 544 ألفاً و4 إصابات. كما وصلت حالات التعافي إلى 532 ألفاً و126، فيما بلغ عدد الوفيات 8532 حالة.